50 شهيدا بمجزرة مروعة في بيت لاهيا بعد قصف منزل على رؤوس النازحين

وطنا اليوم:قالت مصادر طبية فلسطينية، إن ما لايقل عن 50 شهيدا سقطوا الأحد في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد أن قصف منزلا يعج بالنازحين على رؤوس من فيه.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين، معظمهم نازحون، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وسط تعذر حالات إخلاء الشهداء والجرحى من المكان، بفعل انهيار طواقم الإسعاف والدفاع المدني هناك، على وقع عدوان بري مستمر على مناطق شمال غزة منذ ما يزيد على الـ40 يوما.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيا، مؤكدا تلقيهم مناشدات من سكان المنزل، لكنهم لا يستطيعون التحرك لإجراء عمليات انتشال وإنقاذ.

وفي وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعين لمدنيين وخيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة، ضمن الإبادة والتطهير العرقي المستمرين منذ أكثر من عام.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان، بأنه “تم انتشال جثتي فلسطينيين استشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدفهما في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة”.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن المواطنين انتشلوا 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي مجزرة أخرى، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل متأثرا بجراحه، جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، عن ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى “43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 مصاب” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ 407 أيام في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.