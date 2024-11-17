بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تعلن عن شاغر وظيفي

17 نوفمبر 2024
جامعة فيلادلفيا تعلن عن شاغر وظيفي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:-
مشرف مختبر في التحريك والوسائط المتعددة / كلية العمارة والتصميم
وفقا للشروط التالية :-
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او الماجستير في التحريك والوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو إذاعة و تلفزيون من جامعة معتمدة.
أن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد.
أن يكون ملماً ببرمجيات التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
(adobe after effect / adobe primer / adobe Photoshop)
أن يكون ملماً بأجهزة التصوير الثابت والمتحرك.
أن يكون قادراً على التعامل مع اجهزة تسجيل الصوت والصورة والمونتاج.
يفضل أن يكون لديه خبرة عملية في نفس المجال.
الوثائق المطلوبة:-
السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app/login
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 20/11/2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:31

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024