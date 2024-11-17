جامعة فيلادلفيا تعلن عن شاغر وظيفي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:-

مشرف مختبر في التحريك والوسائط المتعددة / كلية العمارة والتصميم

وفقا للشروط التالية :-

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او الماجستير في التحريك والوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو إذاعة و تلفزيون من جامعة معتمدة.

أن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد.

أن يكون ملماً ببرمجيات التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

(adobe after effect / adobe primer / adobe Photoshop)

أن يكون ملماً بأجهزة التصوير الثابت والمتحرك.

أن يكون قادراً على التعامل مع اجهزة تسجيل الصوت والصورة والمونتاج.

يفضل أن يكون لديه خبرة عملية في نفس المجال.

الوثائق المطلوبة:-

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app/login

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 20/11/2024.