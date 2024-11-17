بدء صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الرابعة من صرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفق بيان للوزارة، سيتم صرف المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية)، والمستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة البكالوريوس بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية)، والمستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية /كلية الطفيلة، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات معان الجامعية، وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، وإربد الجامعية، والحصن الجامعية، والشوبك الجامعية، والزرقاء الجامعية، والهندسة التكنولوجية/ بوليتيكنيك الكرك الجامعية، والعقبة الجامعية).

كما سيتم صرف المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023- 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية بكليات إربد الجامعية، وعجلون الجامعية، والحصن الجامعية، والهندسة التكنولوجية/البوليتيكنيك، والأميرة رحمة الجامعية، والأميرة عالية الجامعية، والشوبك الجامعية، والعقبة الجامعية، وعمان الجامعية، ومعان الجامعية، ورسوم ومخصصات الفصل الثاني من العام الجامعي 2023-2024 للطلبة الجدد الحاصلين على منح الوسط والشمال في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات والعقبة الجامعية، والشوبك الجامعية.

وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 17 -11-2024، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.