بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young

وطنا اليوم:نظّم بنك الإسكان مؤخراً فعالية “وظيفة ليوم في القطاع المالي”، استضاف خلالها ثلاثين طالباً وطالبة من مدارس المملكة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز والبنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن كأحد الأنشطة المساندة التي يتضمنها منهاج الثقافة المالية الذي يتم تدريسه للطلبة في جميع مدارس المملكة من الصف السابع وحتى الثاني عشر. وقد أقيمت الفعالية في فرع Iskan Young الكائن في حديقة بنك الإسكان-عبدون، بهدف تعريف الطلاب ببيئة العمل المصرفي عبر تجربة عملية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.

وجاءت هذه المبادرة التزاماً من بنك الإسكان ببناء جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات بشأن مساراته المهنية المستقبلية. وينسجم تنظيم الفعالية مع برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، الذي يركز على تمكين الشباب ودعم قطاع التعليم والتدريب، وذلك بالشراكة المستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

وخلال الفعالية، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع عن قرب على العمليات المصرفية المتنوعة وآلية تنفيذها، إلى جانب التعرف إلى مهام موظفي البنك اليومية، مما منح الطلاب تصوراً أوضح حول طبيعة العمل المصرفي ومتطلباته وأدوار الأقسام المختلفة.

وتعتبر هذه الفعالية امتداداً لمبادرات عديدة نفذها ودعمها بنك الإسكان لتعزيز معارف ومهارات الشباب. ويشار إلى أن برنامج “اليوم الوظيفي في القطاع المالي” يعتبر من الأنشطة الداعمة لمنهاج الثقافة المالية في المدارس، والذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن، بهدف زيادة ارتباط الطلبة بسوق العمل المصرفي ورفع وعيهم بالتخصصات والوظائف المتاحة ضمنه وبأهميتها.