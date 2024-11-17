إصابة 4 أشخاص بتصادم على أوتستراد عمان الزرقاء

وطنا اليوم:تعاملت كوادر إدارة السير مع حادث تصادم وقع بين مركبتي شحن على طريق عمان التنموي، تحديدًا بعد جسر سحاب. وكان أحدهما محملاً ببراميل تحتوي على مادة “التنر” سريعة الاشتعال.

وبحسب التقرير المروري الصادر عن إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، أسفر الحادث عن تسرب 500 لتر من مادة التنر على الشارع العام.

نتج عن الحادث إصابة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي في سحاب، وتم إغلاق الطريق لحين الانتهاء من التعامل مع المادة الخطرة المتسربة على الطريق.

كما وقع حادث تصادم على طريق أوتستراد عمان الزرقاء بين مركبتيْن، إحداهما مركبة شحن، مما أدى إلى وقوع 4 إصابات، منها إصابة بليغة، بينما كانت باقي الإصابات بحالة متوسطة