بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إصابة 4 أشخاص بتصادم على أوتستراد عمان الزرقاء

17 نوفمبر 2024
إصابة 4 أشخاص بتصادم على أوتستراد عمان الزرقاء

وطنا اليوم:تعاملت كوادر إدارة السير مع حادث تصادم وقع بين مركبتي شحن على طريق عمان التنموي، تحديدًا بعد جسر سحاب. وكان أحدهما محملاً ببراميل تحتوي على مادة “التنر” سريعة الاشتعال.
وبحسب التقرير المروري الصادر عن إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، أسفر الحادث عن تسرب 500 لتر من مادة التنر على الشارع العام.
نتج عن الحادث إصابة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي في سحاب، وتم إغلاق الطريق لحين الانتهاء من التعامل مع المادة الخطرة المتسربة على الطريق.
كما وقع حادث تصادم على طريق أوتستراد عمان الزرقاء بين مركبتيْن، إحداهما مركبة شحن، مما أدى إلى وقوع 4 إصابات، منها إصابة بليغة، بينما كانت باقي الإصابات بحالة متوسطة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

21:51

المعايطة : الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي

21:32

(المركز الثقافي الصيني يطلق مهرجان بكين السينمائي الدولي )

21:02

البنك العقاري المصري العربي يقيم يوم طبي لموظفيه

20:54

ديشامب: مبابي يعاني من فترة صعبة ولكن قيمته تبقى استثنائية

20:47

منتخب النشامى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

20:43

هيفا وهبي بإطلالة مثيرة في باريس بعد غياب طويل

20:39

إعادة تعريف طبيعة وأطراف الصراع مع إسرائيل

20:35

تعرف إلى الفوائد المذهلة للتوت الأزرق

20:30

اكتشاف أكبر مستعمرة مرجانية بحرية في العالم

20:27

منخفض جوي مصحوب بالأمطار يؤثر على الأردن الاثنين

20:17

مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

وفيات
أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة الله