دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرين

وطنا اليوم_عمان _ أودع في المكتبة الوطنية مؤخراً كتاب يحمل عنوان “دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرون 2024″، والذي أصدره عدد من الباحثين في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وطباعته وفهرسته وتصنيفه.

وشملت الدراسة النسب المئوية لمشاركة الاحزاب السياسية والشباب والمرأه على مستوى المملكة في الدائرة العامة والدوائر الانتخابية المحلية بالإضافة إلى الفئات العمرية للناخبين والمقترعين.

جاء الكتاب بإشراف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح العودات، وتم إعداده من قبل الباحثين العاملين في الوزارة: محمود كريشان، عبير المحتسب، ليلى العزب، ورنيم أبو طه.

ويتألف كتاب الدراسة من 311 صفحة، وناقش الانتخابات البرلمانية برؤية بحثية دقيقة، شاملة ووافية، تمثل خارطة طريق لهذه الانتخابات التي تُصنَّف بأنها نزيهة وتتماشى مع معايير الدقة والأمانة والمصداقية. وقد تم إعداد الكتاب وتدقيقه وتصنيفه قبل تسليمه إلى مركز الإيداع في المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، حيث حَمَل التصنيف رقم 328.565.

وتم بذل جهود كبيرة في إعداد هذه الدراسة التفصيلية، سواء من حيث الرؤية السياسية والصياغة اللغوية التي كُتبت بها، مما يجعلها إضافة نوعية للمكتبة الوطنية والسياسية الأردنية. وتُعد الدراسة مرجعًا فريدًا ومميزًا، يقدّم توضيحًا وتفصيلًا دقيقًا لمحطة الانتخابات البرلمانية الخاصة بالبرلمان الـ20، الذي يراهن عليه الجميع ليكون برلمانًا قويًا وممثلًا عن الواقع.

نوصي الجميع بقراءة هذا الكتاب والاحتفاظ بنسخة منه، ونتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ولكل من ساهم في إعداده وإخراجه إلى العلن.