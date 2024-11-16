أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024

وطنا اليوم_ تعود نسخة منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2024 تحت عنوان “التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بحضور متوقع يصل إلى 3000 زائر من الدول العربية وعدد من دول العالم، وتعود معها أورنج الأردن كشريك الاتصالات للمنتدى في نسخته العاشرة، الذي تنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” على مدار يومي 20 و21 تشرين الثاني\نوفمبر الجاري في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

ويترقب المهتمون نسخة هذا العام عقب النجاح المميز الذي حققته النسخة الماضية التي استقبلت أكثر من 2500 زائر من 40 دولة واستضافت 146 متحدثاً، حيث ستسهم أورنج من خلال رعاية المنتدى في الجهود الهادفة إلى الاستمرار في وضع الأردن على خارطة القطاع إقليمياً وعالمياً خصوصاً مع الزخم الذي يكتسبه المنتدى نسخة بعد نسخة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة بجمعية إنتاج والتي تهدف إلى تطوير القطاع.

وتشارك أورنج الأردن في المؤتمر لتتفاعل مع جمهورها والخبراء من المتحدثين وتعريفهم بخدماتها وإنجازاتها من خلال جناحها، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحلول الرقمية للمنتدى مثل خدمات الإنترنت وغيرها، في اتساق مع رؤيتها في القطاع ودورها في تحقيق الشمول الرقمي عبر منح الجميع مفاتيح عالم رقمي مسؤول.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بالاستمرار في الشراكة مع منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتMENA ICT Forum 2024 الذي بات علامة تكنولوجية فارقة في الأردن والإقليم، حيث يطلق محطتين جديدتين تتمثلان في تعزيز المشهد الريادي من خلال Startup Village Arabia والتي ستتيح لمؤسسي الشركات الناشئة التواصل مع الخبراء والمستثمرين وتعريف الجمهور بمنتجاتهم ما يتسق مع رؤية أورنج في هذا المجال، فضلاً عن جوائز التميز للشركات والتي ستشكل دافعاً لمتابعة الإنجازات في هذا القطاع المتنامي.

ويركز المنتدى هذا العام على تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا والاتصالات، بدءاً من المستثمرين وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ليكون بذلك فرصة لا مثيل لها لتوسيع نطاق الأعمال وبناء علاقات استراتيجية بين المشاركين، ويركز الشعار الذي يرفعه المنتدى على استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون القوة المحركة للنمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة.

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