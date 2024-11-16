وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق

وطنا اليوم_تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر -تقاطع الازرق البالغ طوله 34 كلم.

وأطلع أبو السمن خلال جولة ميدانية، على سير الأعمال في المشروع ونسب الانجاز موجها المعنيين الى الحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية لضمان تنفيذ المشروع ضمن المواقيت المعلنة أو قبل ذلك.

وقال أبو السمن أن الوزارة مستمرة في تحسين واقع هذا الطريق الذي يعد من الطرق الخارجية الهامة كونه يربط العاصمة بمدينة الأزرق ومنها نحو حدود المملكة مع الشقيقتان السعودية والعراقية.

وبلغت نسبة الانجاز في المشروع 48٪؜ مع مرور أقل من ربع المدة العقدية لإنجاز المشروع والبالغة ستة أشهر.

وتتضمن الأعمال في المشروع إزالة طبقات الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية جديدة، إضافة الى تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.

وتمتد منطقة العمل من الكيلو الثالث بعد سجن الموقر ولغاية تقاطع الأزرق وبعرض عشرة أمتار، ويشمل المشروع صيانه الجسر الخرساني الواقع في منطقة الموقر الصناعية.