الشبول رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الدستور

وطنا اليوم_عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور اليوم السبت اجتماعاً تم خلاله انتخاب الأستاذ فيصل الشبول رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور علي الخوالدة نائباً للرئيس.

ويحمل الشبول درجة بكالوريوس في الصحافة من الجامعة اللبنانية.

وتالياً السيرة الذاتية للشبول:

• وزير الدولة لشؤون الإعلام.

• وزير الاتصال الحكومي

• رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

• مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

• مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

• أمين عام وزارة الإعلام.

• عضو في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

• عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين.

• صحفي متخصص في تغطية الشؤون السياسية والعامة في عدة صحف ومجلات أردنية وعربية.