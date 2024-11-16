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تمريض” عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية

16 نوفمبر 2024
تمريض” عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية

وطنا اليوم_استقبلت كلية التمريض بجامعة عمان الأهلية ممثلة بعميدة الكلية الأستاذ الدكتورة إيمان النزلي وفدا من الملحقية الثقافية السعودية ضم مديرة الشؤون الثقافية والإعلامية بالملحقية السيدة ريم البرهومي و ممثل الطلبة علي خالد آل مستنير، ونائبة ممثل الطلبة السعوديين أرجوان الخشيف.

وقد عُقد اجتماعً مشترك بين أعضاء الوفد ، وعميدة الكلية الى جانب الدكتورة منى النسور مديرة مركز صحة المرأة في الكلية والأستاذ الدكتور خلدون حمدان مدير مركز التدريب الصحي التابع للكلية.

وقد تم البحث في إمكانية عقد شراكة مع مركز صحة المرأة بكلية التمريض بهدف إشراك طلاب وطالبات الملحقية السعودية في الورش والمحاضرات التوعوية وخدمة المجتمع ، بعد أن استمع الوفد من الصيدلانية حنين المومني (من المركز) لشرح مفصل عن المركز ودوره ، وأهدافه منذ تأسيسه، بالإضافة إلى البرامج وورش العمل التي يقدمها لخدمة المجتمع المحلي بالتعاون مع الطلبة.

كما تناول الاجتماع أيضا فرص وامكانية الشراكة مع مركز التدريب الصحي التابع لكلية التمريض في الجامعة ، حيث قام الوفد بجولة في المركز برفقة المنسقة الادارية المهندسة آية العدوان للاطلاع على مختبرات المركز والتي تحتوي على أنظمة حديثة وبأعلى المواصفات للمحاكاة والتدريب لتقديم الرعاية التمريضية المتميزة .

وتمت مناقشة إمكانيات المركز وما يمكن أن يقدمه من دورات تدريبية متعلقة بقضايا الرعاية الصحية الشمولية للطلبة المنتسبين للملحقية وحسب احتياجاتهم .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة سبل التعاون المستمر بين الطرفين.


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