اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية

وطنا اليوم_برعاية رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وبحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية /عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور احمد حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات وعميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور محمد المبيضين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، اختتمت منافسات بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم للطلاب، والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة خلال الفترة 10-13 / 11 / 2024، وبمشاركة 13 فريقاً من مختلف كليات الجامعة.

وتمكن فريق كلية العلوم التربوية من حصد لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق كلية الصيدلة الذي حل ثانياً بنتيجة (5-1)، بينما حصل فريقي كلية الهندسة وكلية تقنية المعلومات على المركز الثالث والمركز الثالث مكرر.

وفي نهاية البطولة، قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وإلى جانبه عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بتتويج اللاعبين والفرق الفائزة بالبطولة.