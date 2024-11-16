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نادي الزرقاء يتوج ببطولة العصفور الأولى لكرة القدم في إربد

16 نوفمبر 2024
نادي الزرقاء يتوج ببطولة العصفور الأولى لكرة القدم في إربد

وطنا اليوم_رعى رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، بطولة العصفور الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت على الملعب البلدي. وجمعت المباراة نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم – فرع إربد، ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم – فرع الزرقاء.

 

شهدت المباراة أداءً مميزًا من الفريقين، إلا أن نادي فرع الزرقاء تمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

 

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور الكوفحي بتوزيع الميداليات والكأس على الفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رجل الأعمال الشيخ صالح توفيق عصفور تقديرًا لدعمه الكبير للأنشطة الرياضية في محافظة إربد.

 

تُعد هذه البطولة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمع المحلي لتعزيز الأنشطة الرياضية ودعم الشباب في ا

لمملكة.

 


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