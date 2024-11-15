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28 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

15 نوفمبر 2024
28 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيد و 120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.


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