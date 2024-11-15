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القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية

15 نوفمبر 2024
القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذ 5 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أبرزها الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين، وقنص رابع، واستهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية.
وأوضحت أن مقاتليها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محيط دوار عباس كيلاني في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأضافت كتائب القسام أنها قنصت جنديا آخر في المنطقة نفسها.
كما أعلنت القسام -في بيانين منفصلين- عن استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين من طراز “ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” في بيت لاهيا.
وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وتحديدا في شارع دواس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة “ميركافا 4” بعبوة “شواظ”.
وبثت كتائب القسام مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنه “لاستهداف آليات العدو” في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة.

قصف محور نتساريم
كما بثت صورا لقصفها -بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل- قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ “107”.
من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة “ثاقب” شديدة الانفجار في شارع الشيماء في بيت لاهيا.
وأضافت أنها قصفت -بالاشتراك مع كتائب المجاهدين- مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.
وأكدت سرايا القدس -كذلك- أنها قصفت مربض المدفعية في موقع فجة العسكري برشقة صاروخية.
في المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 9 جنود خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن 7 منهم أصيبوا في جبهة لبنان واثنين في غزة.
وأضاف أن 794 ضابطا وجنديا قتلوا، كما أصيب 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.


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