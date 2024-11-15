مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الشريدة

وطنا اليوم_عمان- 15 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة مازن تركي كليب الشريدة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الشريدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.