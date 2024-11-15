العيسوي يرعى ماراثون كلية دي سال احتفاء بيوبيلها الماسي

وطنا اليوم_رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الجمعة، الماراثون الذي نظمته كلية دي سال فرير احتفاء بمرور 75 عاما على تأسيسها (اليوبيل الماسي).

وأعطى العيسوي شارة الانطلاق للماراثون من ساحة كلية التربية الرياضية للجامعة الأردنية في مدينة الحسين الرياضية، والذي انتهى في ساحة كلية دي سال بمنطقة جبل الحسين، حيث شارك فيه العشرات من الطلبة وأولياء الأمور وخريجي الكلية والمجتمع المحلي.

وقالت مديرة المدرسة الدكتورة رائدة القصار، إن الكلية تعمل جاهدة على تعزيز الروابط مع المجتمعات المحلية وإبراز هوية الكلية ورسالتها التربوية منذ تأسيسها قبل 75 عاما، وتعزيز الانتماء الوطني وغرس قيم العروبة في نفوس طلبتها وإطلاق طاقاتهم في أجواء تفاعلية إيحابية محفزة.

وأشارت إلى أن هذا الصرح تأسس في خمسينيات القرن الماضي واستمر حتى الآن ضمن مسيرة حياة أسهمت في بناء أجيال مبدعة وواعية ولا زال إلى اليوم يؤدي دوره في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدة أن رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي لهذه الاحتفالية يجسد اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بدعم المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها في إعداد جيل المستقبل.

وفي ختام الماراثون، كرم العيسوي الفائزين من مختلف الفئات خلال احتفالية خاصة أقامتها الكلية، تضمنت فقرات فنية شعبية وفلكلورية قدمتها طالبات الكلية، قبل أن يتسلم درعا تذكاريا من مديرة المدرسة.