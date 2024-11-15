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40 ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15 نوفمبر 2024
40 ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم، واعتدت على بعضهم، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة.


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