غارة إسرائيلية تستهدف دمشق للمرة الثانية خلال يومين

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء السورية للأنباء بأن هجوما إسرائيليا جديدا استهدف اليوم الجمعة منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف المزة دون أو تورد تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى للغارة التي تعد الثانية على المنطقة خلال يومين.

وقتل 15 شخصا وأصيب 16 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف أمس الخميس عددا من المباني السكنية في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ومصادر عسكرية سورية.

وقالت إسرائيل إن هجمات الخميس استهدفت منشآت عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.

وتضم المزة مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، وقد استُهدفت بغارات إسرائيلية عدة.

وخلال الأيام القلية الماضية استهدفت غارات إسرائيلية عدة مواقع في سوريا شملت العاصمة دمشق وريف محافظة حمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان وغيرها.