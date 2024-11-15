بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

غارة إسرائيلية تستهدف دمشق للمرة الثانية خلال يومين

15 نوفمبر 2024
غارة إسرائيلية تستهدف دمشق للمرة الثانية خلال يومين

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء السورية للأنباء بأن هجوما إسرائيليا جديدا استهدف اليوم الجمعة منطقة المزة بالعاصمة دمشق.
وقالت الوكالة في خبر عاجل إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف المزة دون أو تورد تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى للغارة التي تعد الثانية على المنطقة خلال يومين.
وقتل 15 شخصا وأصيب 16 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف أمس الخميس عددا من المباني السكنية في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ومصادر عسكرية سورية.
وقالت إسرائيل إن هجمات الخميس استهدفت منشآت عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.
وتضم المزة مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، وقد استُهدفت بغارات إسرائيلية عدة.
وخلال الأيام القلية الماضية استهدفت غارات إسرائيلية عدة مواقع في سوريا شملت العاصمة دمشق وريف محافظة حمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان وغيرها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:03

دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرين

20:11

المقاومة العراقية تكثف هجماتها على إيلات وجنوب فلسطين المحتلة

19:30

وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق

18:19

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل هاكوز

18:13

الشبول رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الدستور

18:04

أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024

17:23

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة “أبناء الأردن

16:52

مجلس النواب مدعو لٱداء مهماته الصعبة

16:41

حظي بمشاركة 63 مُتسابقاً من 20 دولة.. زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها – الأردن

16:05

نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون من لا يحمل أموالا من المرضى مجانا

15:42

مناهجنا: بين نارين!!

15:38

تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية

وفيات
وفيات الجمعة 15-11-2024وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024