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بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل إلى الكويت

15 نوفمبر 2024
بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل إلى الكويت

وطنا اليوم:وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة، إلى دولة الكويت، استعدادا للقاء نظيره الكويتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني السفير الأردني في الكويت سنان المجالي، وطاقم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ويلتقي المنتخب الوطني ونظيره الكويتي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات في الكويت.
وقال المجالي، إنّ اتحاد كرة القدم الكويتي سيطرح تذاكر دخول المباراة إلكترونيا وقبل 48 ساعة من المباراة وسيتم تخصيص 5 آلاف مقعد للجماهير الأردنية وبما ينسجم مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتعادل المنتخب الوطني مع مضيفه المنتخب العراقي بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت بستاد البصرة الدولي، الخميس.
ورفع منتخبنا الوطني رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي بقي في المركز الثالث، مع بقاء المنتخب الكوري الجنوبي متصدرا برصيد 13نقطة.
يذكر أن متصدر ووصيف هذه المجموعة سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم بعد نهاية هذا الدور.


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