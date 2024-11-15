بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزراء يعقدون اجتماعات في أذربيجان لبحث احتياجات الأردن المناخية

15 نوفمبر 2024
وزراء يعقدون اجتماعات في أذربيجان لبحث احتياجات الأردن المناخية

وطنا اليوم:عقد وزراء الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة، الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اجتماعات لبحث احتياجات الأردن المناخية، في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في عاصمة أذربيجان باكو.
وناقش الوزراء مع السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الرأسمالية (UNCDF) براديب كوروكولاسوريا، سبل تعزيز التعاون لدعم احتياجات الأردن التنموية وخفض الانبعاثات، مع التركيز على رفع قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية وجذب الاستثمارات لمشاريع التنمية المستدامة.
كما تم مناقشة التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وبحث إستراتيجيات الصندوق لزيادة التمويل، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الصندوق في تقديم الدعم الفني لتخفيف المخاطر المالية وتطوير إطار تمويلي شامل. كما تم التركيز على تمكين المرأة والشباب في الأردن وتطوير الاستثمارات الخضراء، وفقًا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الاستثمار المناخي والتكيف الوطني.
وفي اجتماع آخر مع مدير ورئيس صندوق التكيف (Adaptation Fund) ميكو أوليكاينن، تم استعراض أبرز التحديات المناخية، والزيادة في عدد السكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بشأن أولويات التكيف في الأردن، وسبل زيادة دعم الصندوق للأردن.
وفي السياق ذاته، شارك وزير البيئة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحوار الوزاري السادس حول تمويل المناخ، حيث هدف الحوار إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 لدعم الدول النامية في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة طوقان في كلمة الأردن، إلى أهمية استخدام الأدوات المبتكرة لزيادة التمويل المناخي، خاصة التمويل الميسر للدول النامية، مؤكدة ضرورة التمييز بين المساعدات التنموية والتمويل المناخي عند حساب المساهمات الدولية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تمويل مشاريع التكيف مع المناخ ومشاريع التخفيف من الانبعاثات، خاصة في الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة.
كما أشارت طوقان، إلى أهمية بناء منظومة مبتكرة للتمويل المناخي وتحقيق الحوكمة الفعالة من خلال مبادرات مثل استراتيجية التمويل الأخضر وتعليمات السندات الخضراء وخطة حشد التمويل للاستثمارات المناخية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:03

دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرين

20:11

المقاومة العراقية تكثف هجماتها على إيلات وجنوب فلسطين المحتلة

19:30

وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق

18:19

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل هاكوز

18:13

الشبول رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الدستور

18:04

أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024

17:23

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة “أبناء الأردن

16:52

مجلس النواب مدعو لٱداء مهماته الصعبة

16:41

حظي بمشاركة 63 مُتسابقاً من 20 دولة.. زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها – الأردن

16:05

نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون من لا يحمل أموالا من المرضى مجانا

15:42

مناهجنا: بين نارين!!

15:38

تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية

وفيات
وفيات الجمعة 15-11-2024وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024