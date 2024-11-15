وزراء يعقدون اجتماعات في أذربيجان لبحث احتياجات الأردن المناخية

وطنا اليوم:عقد وزراء الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة، الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اجتماعات لبحث احتياجات الأردن المناخية، في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في عاصمة أذربيجان باكو.

وناقش الوزراء مع السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الرأسمالية (UNCDF) براديب كوروكولاسوريا، سبل تعزيز التعاون لدعم احتياجات الأردن التنموية وخفض الانبعاثات، مع التركيز على رفع قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية وجذب الاستثمارات لمشاريع التنمية المستدامة.

كما تم مناقشة التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وبحث إستراتيجيات الصندوق لزيادة التمويل، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الصندوق في تقديم الدعم الفني لتخفيف المخاطر المالية وتطوير إطار تمويلي شامل. كما تم التركيز على تمكين المرأة والشباب في الأردن وتطوير الاستثمارات الخضراء، وفقًا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الاستثمار المناخي والتكيف الوطني.

وفي اجتماع آخر مع مدير ورئيس صندوق التكيف (Adaptation Fund) ميكو أوليكاينن، تم استعراض أبرز التحديات المناخية، والزيادة في عدد السكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بشأن أولويات التكيف في الأردن، وسبل زيادة دعم الصندوق للأردن.

وفي السياق ذاته، شارك وزير البيئة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحوار الوزاري السادس حول تمويل المناخ، حيث هدف الحوار إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 لدعم الدول النامية في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة طوقان في كلمة الأردن، إلى أهمية استخدام الأدوات المبتكرة لزيادة التمويل المناخي، خاصة التمويل الميسر للدول النامية، مؤكدة ضرورة التمييز بين المساعدات التنموية والتمويل المناخي عند حساب المساهمات الدولية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تمويل مشاريع التكيف مع المناخ ومشاريع التخفيف من الانبعاثات، خاصة في الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة.

كما أشارت طوقان، إلى أهمية بناء منظومة مبتكرة للتمويل المناخي وتحقيق الحوكمة الفعالة من خلال مبادرات مثل استراتيجية التمويل الأخضر وتعليمات السندات الخضراء وخطة حشد التمويل للاستثمارات المناخية.