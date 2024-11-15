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وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما

15 نوفمبر 2024
وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما

وطنا اليوم:أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني وفاة الأميرة يوريكو، صباح الجمعة، في مستشفى بالعاصمة طوكيو عن عمر 101 عاما.
وولدت الأميرة يوريكو عام 1923، وكانت أكبر أفراد العائلة اليابانية الحاكمة سنا، وتوفيت في مستشفى سانت لوك في طوكيو، بعد أن نقلت إلى المستشفى في مارس الماضي من جراء الإصابة بسكتة دماغية محدودة.
وتخرجت الأميرة يوريكو من أكاديمية جاكوشوين النسائية في طوكيو وتزوجت الأمير ميكاسا، وهو أصغر أشقاء الإمبراطور هيورهيتو، في سن 18 عاما.
واستمرت الزيجة 75 عاما حيث أنجبا 5 أبناء، من بينهم 3 فارقوا الحياة بالفعل.
وتوفي الأمير ميكاسا عام 2016 عن مئة عام بسبب نوبة قلبية.
وعاشت الأميرة يوريكو خلال سنواتها الأخيرة حياة عزلة في قصر أكاساكا في طوكيو


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