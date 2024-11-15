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البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تدعي نقص معلومات التسليم

15 نوفمبر 2024
البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تدعي نقص معلومات التسليم

وطنا اليوم:حذرت شركة البريد الأردني، من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عنها، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم.
وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.
كما دعا إلى التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777


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