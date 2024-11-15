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ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

15 نوفمبر 2024
ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أمس الخميس، أن الملياردير إيلون ماسك- وهو مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب- التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني يوم الاثنين الماضي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤوليْن إيرانيَّين إن الاجتماع كان لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.
وأضافت نقلا عن المسؤوليْن أن اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير إيرواني استمر أكثر من ساعة وعقد في موقع سري.
ووصف المصدران- اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما- اللقاء بأنه كان “إيجابيا” و”أخبارا طيبة”.
وعند سؤال الصحيفة ستيفن شينغ مدير الاتصال لدى ترامب، قال إنهم لا يعلقون على تقارير عن لقاءات سرية حصلت أو لم تحصل، في حين ذكرت أن ماسك لم يستجب لطلب التعليق.
يذكر أن ترامب أعلن اختيار ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس لتولي وزارة “الكفاءة الحكومية” إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان عن تعيين ماسك وراماسوامي “هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان الطريق معا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (..)، وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أميركا”.


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