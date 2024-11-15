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تجارة عمان و (انتاج) تبحثان قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

15 نوفمبر 2024
تجارة عمان و (انتاج) تبحثان قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم:بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عددا من القضايا التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل أعمال الشركات.
وشدد اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على ضرورة توفير بيئة ضريبية داعمة للنمو والتخفيف من الأعباء على الشركات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، تم خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير أعمال قطاعات التجارة والخدمات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد الحاج توفيق أن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر للقطاع يُعد عاملاً رئيسياً في جعل الأردن مركزاً إقليمياً للشركات العالمية في هذا المجال، مبينا أن تجارة عمان حريصة على توفير كل الرعاية للقطاعات التجارية والخدمية وبما يدعم أعمالها.
بدوره، أشار رئيس هيئة المديرين لجمعية “إنتاج”، عيد أمجد الصويص، للإمكانات الكبيرة للنمو والتوسع التي يمتلكها القطاع، مشدداً على ضرورة تبني الابتكارات التكنولوجية لتعزيز قدرات الشركات المحلية.
وأوضح الصويص أن الاهتمام الملكي بمجال التكنولوجيا جعل الأردن بوابة تكنولوجية إقليمية، مع تأكيده على أهمية التعليم التكنولوجي والتدريب المهني.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور استعداد تجارة عمان للتعاون لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عبر أكاديمية التدريب التابعة لها.
وحضر اللقاء، نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، واعضاء مجلس الإدارة محمد طهبوب وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة “إنتاج”، والرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار


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