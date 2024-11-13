شاكيرا تعد بإهداء سيارتها لأحد معجبيها

وطنا اليوم:سجّلت المغنية الكولومبية شاكيرا مقطع فيديو برفقة مواطنها المغني سيباستيان ياترا وهما يغنيان داخل سيارتها الفارهة التي وعدت بإهدائها لأحد معجبيها.

وفي الفيديو الذي نُشر عبر حسابيهما على تطبيق إنستغرام، ظهر المغنيان داخل سيارة فارهة كراسيها وتبطينها الداخلي مكون من اللونين الأخضر والأبيض، وقالت شاكيرا إنه من تصميمها، وهما يغنيان أغنيتها الشهيرة “Las de la intuición”.

وبينما تقود مغنية “واكا واكا” السيارة، قال ياترا إنها “سيارة رائعة للغاية” وأنها -إذا أرادت- سيعتني هو بها أثناء قيامها بجولتها الفنية.

وخلال حديثهما طالبها المغني الكولومبي بإهدائه تلك السيارة.

ولكن شاكيرا قالت إنها لن تهديه هذه السيارة وإنها ستقوم بإهدائها لأحد معجبيها، إذ قالت “إنه أمر كنت أفكر فيه، أريد أن يحصل عليها أحد المعجبين، شخص سيكون سعيد هنا بداخل السيارة”.

ولم تعلن شاكيرا عن كيف ستقوم بهذا الأمر ولكن الكثير من معجبيها تسابقوا للحصول عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي