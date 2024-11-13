16 مليون راكب للباص السريع منذ بداية 2024

وطنا اليوم:قالت المهندسة كارول حداد مسؤول تصميم شبكة النقل في امانة عمان، انه تم نقل ما يقارب (مليون) راكب عبر مسارات التشغيل التجريبي لمشروع الباص السريع في العام 2021 ووصل إلى (11) مليون راكب في العام 2023 و(16) مليون راكب لغاية الآن منذ بداية العام 2024.

وأضافت حداد في تصريح لإذاعة الأمن العام الاربعاء، ان هناك 5 مسارات للباص السريع تعمل بشكل مشترك مع 37 مسار لباص عمان وزيادة متوقعة لمسارات جديدة بسبب الإقبال وتوسيع الخدمة.

وبينت أن ما يقارب (100) ألف راكب يتم نقلهم يوميا عبر مسارات الباص سريع التردد داخل عمان ومن الزرقاء باتجاه (المدينة الرياضية ومحطة المحطة وقريبا باتجاه صويلح مباشرة).

وأشارت الى أن هناك رحلات مجانية بعدد غير محدود لكل من بلغ (65) عاماً عبر مسارات الباص سريع التردد وباص عمان بعد حصوله على البطاقة المجانية من محطة صويلح.