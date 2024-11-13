بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الزراعة والكهرباء الأردنية تجددان اتفاقية للحد من تأثير تداخل الأشجار مع الشبكة

13 ثانية ago
الزراعة والكهرباء الأردنية تجددان اتفاقية للحد من تأثير تداخل الأشجار مع الشبكة

وطنا اليوم:جددت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتفاقية التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية والمتفق عليها منذ 2022.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة وضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء وبالشراكة مع الجهات كافة، جددت الاتفاقية مع شركة الكهرباء الأردنية في إطار جهودها للحد من تأثير تداخل الأشجار مع أسلاك الشبكة الكهربائية، موضحا أن الاتفاقية خفضت نسبة الملاحظات الواردة حول تداخل الأشجار مع الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي.
وبين أن التعاون سيستمر بنفس الوتيرة التي تسمح بتضافر الجهود لضمان الحفاظ على الأشجار باستخدام التقليم الفني والمناسب الذي يضمن سلامة الشبكة الكهربائية واستدامة الشجرة وإزالة المخاطر الناتجة عنها.
من جانبه، أشاد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، بجهود الوزارة والتعاون الكبير الذي مكّن كوادر الشركة وتحت إشراف خبراء في وزارة الزراعة من تقليم أكثر من 56 ألف شجرة منذ 2022.
ودعا المواطنين إلى تقليم الأشجار المزروعة في حدائق المنازل والملكيات الخاصة، والتي قد تشكل خطرا على الشبكات الكهربائية في الظروف الجوية الصعبة والمنخفضات الثلجية، والمبادرة إلى إبلاغ الشركة على رقم الطوارئ 116 عن الأشجار النامية على الأرصفة والقريبة من الشبكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:59

العروس الناجية الوحيدة.. حفل زفاف في شمال باكستان يتحول إلى مأساة

19:49

أبو السعود يحذر من مخاطر استمرارية الاعتداءات على مصادر المياه

19:41

ولي العهد يرعى تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل

19:37

أورنج الأردن تستعرض ابتكارات مختبر التصنيع الرقمي في ملتقى الصنّاع

19:34

صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض في جامعتي اليرموك ومؤتة

19:29

الملك: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني

19:26

حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

17:35

“البوتاس العربية” تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا

16:44

إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

16:40

ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في عين الباشا

16:34

تواجه 3 اتهامات.. ماذا ينتظر الطبيبة التي أغضبت المصريين؟

16:16

التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024