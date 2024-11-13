الزراعة والكهرباء الأردنية تجددان اتفاقية للحد من تأثير تداخل الأشجار مع الشبكة

وطنا اليوم:جددت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتفاقية التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية والمتفق عليها منذ 2022.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة وضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء وبالشراكة مع الجهات كافة، جددت الاتفاقية مع شركة الكهرباء الأردنية في إطار جهودها للحد من تأثير تداخل الأشجار مع أسلاك الشبكة الكهربائية، موضحا أن الاتفاقية خفضت نسبة الملاحظات الواردة حول تداخل الأشجار مع الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي.

وبين أن التعاون سيستمر بنفس الوتيرة التي تسمح بتضافر الجهود لضمان الحفاظ على الأشجار باستخدام التقليم الفني والمناسب الذي يضمن سلامة الشبكة الكهربائية واستدامة الشجرة وإزالة المخاطر الناتجة عنها.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، بجهود الوزارة والتعاون الكبير الذي مكّن كوادر الشركة وتحت إشراف خبراء في وزارة الزراعة من تقليم أكثر من 56 ألف شجرة منذ 2022.

ودعا المواطنين إلى تقليم الأشجار المزروعة في حدائق المنازل والملكيات الخاصة، والتي قد تشكل خطرا على الشبكات الكهربائية في الظروف الجوية الصعبة والمنخفضات الثلجية، والمبادرة إلى إبلاغ الشركة على رقم الطوارئ 116 عن الأشجار النامية على الأرصفة والقريبة من الشبكة.