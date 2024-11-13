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ولي العهد يرعى تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل

11 ثانية ago
ولي العهد يرعى تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل (فوج اليوبيل الفضي) في الكلية العسكرية الملكية.
وفي بداية الحفل، تفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
وألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كلمة هنأ فيها الخريجين بانضمامهم إلى رفاقهم في الجيش العربي، الذين يحملون وسام الجندية وميثاق الشرف العسكري المستمد من العقيدة الإسلامية.
بدوره، أكد آمر الكلية العسكرية الملكية في كلمة له أن الخريجين نهلوا العلوم العسكرية والفنون القتالية التي تؤهلهم للالتحاق بميادين الشرف والكرامة بجباه مرفوعة وهامات عالية.
وخاطب آمر الكلية خريجي فوج اليوبيل الفضي من الكلية، التي تحتفل العام القادم بذكرى تأسيسها الـ 75، قائلا إنهم قادة المستقبل الذين يواصلون مسيرة العطاء ويرفعون راية الوطن عالية خفاقة، للحفاظ على الهوية الأردنية والانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية.
وسلم سموه الجوائز التقديرية للأوائل، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام بالإنابة العميد أنور الطراونة، وأعيان ونواب، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في عمان.
وترفد الكلية العسكرية الملكية، التي تأسست عام 1950، الجيش العربي والقوات المسلحة في دول شقيقة، بالضباط المؤهلين علميا والمدربين باحترافية، وفقا لأعلى المعايير العسكرية والأكاديمية.


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