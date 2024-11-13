صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض في جامعتي اليرموك ومؤتة

وطنا اليوم:بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الخامسة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، وبمبلغ إجمالي بلغ مليون دينار أردني.

وأعلنت الوزارة عن أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة اليرموك، جامعة مؤتة.

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 -11-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.