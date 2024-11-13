إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:وقع عصر اليوم حادث تدهور لباص يقل عدداً من الطلبة على الطريق الصحراوي قرب منطقة سد السلطاني في محافظة الكرك، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 3 إصابات حرجة.

وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.