وطنا اليوم:وقع عصر اليوم حادث تدهور لباص يقل عدداً من الطلبة على الطريق الصحراوي قرب منطقة سد السلطاني في محافظة الكرك، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 3 إصابات حرجة.
وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.
إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي
وطنا اليوم:وقع عصر اليوم حادث تدهور لباص يقل عدداً من الطلبة على الطريق الصحراوي قرب منطقة سد السلطاني في محافظة الكرك، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 3 إصابات حرجة.