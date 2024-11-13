بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

ساعة واحدة ago
إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:وقع عصر اليوم حادث تدهور لباص يقل عدداً من الطلبة على الطريق الصحراوي قرب منطقة سد السلطاني في محافظة الكرك، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 3 إصابات حرجة.
وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:37

التعليم العالي: غداً آخر موعد للتقديم على المنح والقروض للعام الجامعي 2024-2025

17:35

“البوتاس العربية” تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا

16:40

ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في عين الباشا

16:34

تواجه 3 اتهامات.. ماذا ينتظر الطبيبة التي أغضبت المصريين؟

16:16

التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

16:11

أردوغان يعلن قطع التجارة والعلاقات مع دولة الاحتلال

15:57

مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان

15:22

الأمانة: قررنا هدم 24 منزلا و19 محلا في مخيم المحطة

15:15

47 شهيدا بـ 7 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:08

لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في الفوسفات: لا مساس بالتأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات وتستهجن ما يروجه البعض من ادعاءات غير صحيحة

14:53

إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

14:49

وفد من جامعة فيلادلفيا يٌشارك في فعالية اليوم المهني في مدرسة سنابل الخير.

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024