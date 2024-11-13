ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في عين الباشا

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام – شرطة البلقاء وشركة مياه الاردن مياهنا مديرية مياه عين الباشا عن ضبط اعتداءات لتزويد منازل وتعبئة مياه صهاريج مخالفة في مناطق عين الباشا من الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وفي التفاصيل فقد تم ضبط و فصل اعتداءين مسحوبين من الخط الناقل لتزويد منازل وتعبئة صهاريج وتم إعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية.

وأكدت الوزارة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه