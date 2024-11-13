التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث ستنتهي في تمام الساعة (3.30) الثالثة والنصف عصر يوم غد الخميس الموافق 14-11-2024.

وشدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.

وأهاب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم بالمنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.