أردوغان يعلن قطع التجارة والعلاقات مع دولة الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة “تقف مع فلسطين حتى النهاية”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال عودته من زيارتيه إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 29″، وذلك وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة ولبنان.

وشدد على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين.

وأكد أن أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على الاحتلال الإسرائيلي مستمرا واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.

وشدد أردوغان على أن “تحالف الشعب” (التركي الحاكم الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) حازم في قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وقال بهذا الخصوص: “قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، ونقف مع فلسطين حتى النهاية”.

وأشار إلى أن تل أبيب ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها، مبينًا أن الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءً يوميًا.

وأوضح أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.