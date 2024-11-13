بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أردوغان يعلن قطع التجارة والعلاقات مع دولة الاحتلال

3 ساعات ago
أردوغان يعلن قطع التجارة والعلاقات مع دولة الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة “تقف مع فلسطين حتى النهاية”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال عودته من زيارتيه إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 29″، وذلك وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة ولبنان.
وشدد على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين.
وأكد أن أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على الاحتلال الإسرائيلي مستمرا واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.
وشدد أردوغان على أن “تحالف الشعب” (التركي الحاكم الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) حازم في قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة.
وقال بهذا الخصوص: “قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، ونقف مع فلسطين حتى النهاية”.
وأشار إلى أن تل أبيب ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها، مبينًا أن الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءً يوميًا.
وأوضح أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:37

التعليم العالي: غداً آخر موعد للتقديم على المنح والقروض للعام الجامعي 2024-2025

17:35

“البوتاس العربية” تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا

16:44

إصابة 12 شخص بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

16:40

ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في عين الباشا

16:34

تواجه 3 اتهامات.. ماذا ينتظر الطبيبة التي أغضبت المصريين؟

16:16

التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

15:57

مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان

15:22

الأمانة: قررنا هدم 24 منزلا و19 محلا في مخيم المحطة

15:15

47 شهيدا بـ 7 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:08

لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في الفوسفات: لا مساس بالتأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات وتستهجن ما يروجه البعض من ادعاءات غير صحيحة

14:53

إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

14:49

وفد من جامعة فيلادلفيا يٌشارك في فعالية اليوم المهني في مدرسة سنابل الخير.

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024