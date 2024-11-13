الأمانة: قررنا هدم 24 منزلا و19 محلا في مخيم المحطة

وطنا اليوم:أصدر مدير دائرة الرقابة الصحية والغذائية في أمانة عمان خلدون الهوادي اليوم الأربعاء توضيحا متعلقا باتخاذ الأمانة قرارا بهدم 24 منزلا و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة شرق العاصمة عمان، وذلك بهدف تطوير المنطقة وإنهاء تلك الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما، وتأتي هذه التوضيحات إثر شكوى مواطنين من سكان المخيم تتعلق بنية الأمانة هدم منازل ومنشآت تجارية في المنطقة.

وأوضح الهوادي أن أمانة عمان التقت بملاك البيوت والمحال التي سيتم هدمها قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى إمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى الـ20 من تشرين ثاني الجاري، مؤكدا أن أغلبيتها مهجورة.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي محل أو منزل مرخص من بين المحال والمنازل التي تم الإخطار بهدمها، مبينا أن المحال والبيوت المستهدفة في مخيم المحطة بنيت ضمن سعة الشارع “الفَضْلَة” التابعة لأمانة عمان، وليست مبينة على قطع أراض مملوكة للمواطنين.

قال الهوادي إن أمانة عمان ستقدم تعويضا ماليا مناسبا لمالكي البيوت والمحال التجارية ومستأجريها والتي ستهدم في مخيم المحطة؛ وذلك حسب دراسة معدة لهذه الغاية.