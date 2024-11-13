47 شهيدا بـ 7 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و182 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ404 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,712 شهيدا و103,258 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023