بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

وطنا اليوم:احتفل بنك الاتحاد بتخريج السيدات المشاركات في النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل، والذي يهدف لتمكين السيدات من خلال إعادة تأهيلهن لسوق العمل بعد الانقطاع الاختياري عن العمل. وتم اختتام نسخة هذا العام بنجاح بمشاركة 37 سيدة، اكتسبن مهارات قيّمة تمكّنهن من العودة بثقة أكبر وحضور أقوى إلى مسيرتهن المهنية.

يوفر برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل مساراً شاملاً يركز على تزويد المشاركات بالمهارات الأساسية والدعم المعنوي اللازم لتمكينهن من مواجهة تحديات سوق العمل. وخلال البرنامج، حظيت المشاركات بفرص تدريبية عملية وتوجيه مكثف قاده بنك الاتحاد بدعم من شبكة من الشركاء المميزين. كما أتاح البرنامج للمشاركات الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع نابض بالسيدات الملهمات يهدف لتبادل الخبرات والرؤى المهنية، مما يعزز فرص النمو والنجاح لديهن.

وجاءت نسخة هذا العام بالتعاون مع شركاء يشاركون بنك الاتحاد رؤيته في دعم المرأة، ومنهم مؤسسة ولي العهد، وشركة PwC الشرق الأوسط، وأدوية الحكمة، وأمنية، وطلبات، ومجموعة نقل، وشركة Better Business، وصندوق الأمان، ومجموعة عليان، وشركةDigitales . ويعكس هذا التعاون التزام بنك الاتحاد بتحقيق رؤية الأردن في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، ويؤكد دوره الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والمساواة بين الجنسين.

منذ إطلاقه، ساعد برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل أكثر من 150 سيدة على العودة إلى مسارهن المهني، حيث نجحت 45% من الخريجات في إيجاد فرص عمل أو تأسيس مشاريعهن الخاصة، مما يؤكد تأثير البرنامج الإيجابي على حياة السيدات وتمكينهن من المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.

وقالت راية سنقرط، إحدى خريجات هذا العام: “كان برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل محطة فارقة في حياتي المهنية. لقد أتاح لي اكتساب مهارات جديدة والتواصل مع شبكة داعمة من السيدات المتميزات، ما أعاد لي الثقة وأضاء لي الطريق للمضي قُدماً.”

يُعد برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل جزءاً من مجموعة متكاملة من الحلول البنكية والخدمات غير المالية التي يقدمها برنامج شروق للسيدات، والتي تهدف إلى دعم المرأة الأردنية وتعزيز استقلالها المالي. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2014، يسعى بنك الاتحاد من خلاله إلى تلبية احتياجات السيدات البنكية وقيادتهنّ نحو مستقبل مالي آمن ومستدام.