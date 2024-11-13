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نتنياهو يهدد بقصف حقول النفط الإيرانية إذا هاجمت طهران تل أبيب مجددًا

ساعة واحدة ago
نتنياهو يهدد بقصف حقول النفط الإيرانية إذا هاجمت طهران تل أبيب مجددًا

وطنا اليوم:المح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيضرب حقول النفط الإيرانية إذا أطلقت الجمهورية الإسلامية هجوما صاروخيا باليستيا آخر على إسرائيل.
وقال نتنياهو في رسالة غير عادية باللغة الإنجليزية وجهها إلى الشعب الإيراني: “إن أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه ببساطة أن يشل الاقتصاد الإيراني”.
لكن كلماته كانت أيضا بمثابة تحذير شديد اللهجة للجمهورية الإسلامية، التي تدرس شن هجوم مضاد ضد إسرائيل.
ويعتقد نتنياهو أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يعارض مثل هذه الخطوة. وكان نتنياهو قد تحدث بالفعل مع ترامب ثلاث مرات منذ انتخاب الرئيس الجمهوري الجديد يوم الثلاثاء الماضي.
وفي نداء موجه إلى الشعب الإيراني للعمل مع إسرائيل من أجل مستقبل إقليمي أفضل، قال نتنياهو: “أعلم أنكم لا تريدون هذه الحرب. وأنا أيضاً لا أريد هذه الحرب. والشعب الإسرائيلي لا يريد هذه الحرب. هناك قوة واحدة تعرض عائلتكم لخطر جسيم: طغاة طهران. هذا هو الأمر.
وأضاف أن الهجوم الأخير للجمهورية الإسلامية على إسرائيل كلف البلاد “2.3 مليار دولار”.
وقال “إن الصواريخ ألحقت أضرارا طفيفة بإسرائيل، ولكن ما هو الضرر الذي ألحقته بكم؟ كان من الممكن أن يضيف هذا المبلغ مليارات الدولارات إلى ميزانية النقل لديكم. وكان من الممكن أن يضيف مليارات الدولارات إلى ميزانية التعليم لديكم.


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