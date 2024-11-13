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روسيا تقصف كييف وتقترب من كوبيانسك بخاركيف

ساعتين ago
A car burns after the destruction of Mariupol children's hospital as Russia's invasion of Ukraine continues, in Mariupol, Ukraine, March 9, 2022 in this still image from a handout video obtained by Reuters. Ukraine Military/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

وطنا اليوم:أفاد شهود عيان في العاصمة الأوكرانية كييف بسماع دوي انفجارات، صباح اليوم الأربعاء، بعدما وضعت القوات الجوية سائر البلاد في حالة تأهب تحسبا لغارات جوية عقب شن روسيا هجمات صاروخية.
وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت صواريخ كروز أطلقتها من قاذفات استراتيجية بالإضافة إلى صواريخ باليستية، وذلك في أول هجوم صاروخي كبير خلال أكثر من شهرين.
وذكرت إدارة مدينة كييف عبر تطبيق تلغرام “انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تقوم بعمليات. ابقوا في الملاجئ”.
من ناحية ثانية، صرح الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد 4 كيلومترات من أطراف مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.
وقال ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “في غضون أيام قليلة، تمكنت وحداتنا من التقدم والحصول على موطئ قدم شمال شرق كوبيانسك، وتبلغ المسافة بين المواقع الأمامية وأطراف المدينة ما يزيد قليلاً على 4 كيلومترات”.
ووفقًا لبياناته، فإن وحدة القوات الأوكرانية تسحب قواتها ووسائلها من بعض المناطق، كما أنها تتخذ بإجراءات دفاعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الروسية “الغرب” سيطرت على بلدة كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركيف، ونتيجة لأعمالها فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530 جنديًا.


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