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16 شهيدا في قصف على شرق لبنان وغزة

ساعتين ago
16 شهيدا في قصف على شرق لبنان وغزة

وطنا اليوم:استشهد 8 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية فجر اليوم، على مبنى في منطقة عرمون في جبل لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مناطق حارة حريك، وبئر العبد، والليلكي والغبيري، ومركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك.
وأضاف المصدر، تسجل غارات أيضا على بلدتي البزالية ودير قانون النهر، بالتزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات رامية وعيتا الشعب والقوزح في القطاع الأوسط من الجنوب.
وفي قطاع غزة استشهد مواطنان فلسطينيان صباح اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
كما استشهد 4 آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلوك سي بمخيم النصيرات، وسط القطاع.
واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع.


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