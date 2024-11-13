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عمان الأهلية تشارك بملتقى الصنّاع بنسخته الأولى

3 ساعات ago
عمان الأهلية تشارك بملتقى الصنّاع بنسخته الأولى

وطنا اليوم:شارك مركز الابتكار والريادة بالتعاون مع كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الأهلية في فعاليات ملتقى الصنّاع في نسخته الأولى، والذي يُعد من أبرز مبادرات مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج “مساحة الصنّاع”، ويهدف إلى دعم وتطوير مهارات الشباب في مجالات الصناعة والإبداع ، حيث تم عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي قدمها طلبة قسم التصميم الداخلي في الكلية.
وقد تضمنت المشاركات عرض أعمال مبتكرة من طلبة القسم تم تنفيذها في إطار مادتي “صناعة النماذج”، بإشراف الدكتورة دانة عمرو، و”تصميم الأثاث وملحقاته”، بإشراف الدكتورة زين مغايرة ، وتميزت هذه الأعمال بالإبداع والابتكار، حيث استخدم الطلبة تقنيات حديثة ومتطورة في تصميم النماذج والأثاث، مع مراعاة تطبيق معايير الاستدامة البيئية.
كما شملت أعمال الطلبة تصميمات تجمع بين الحداثة والتقاليد، حيث تم استخدام خامات صديقة للبيئة ومستدامة، مع مراعاة الحفاظ على الهوية الثقافية الأردنية.
وركزت بعض الأعمال على استخدام مواد معاد تدويرها وأساليب إنتاج تكنولوجية مبتكرة تقلل من التأثير البيئي، مما يعكس التوجهات الحديثة في مجال التصميم الداخلي المستدام.
وأقيمت الفعالية في مدينة الحسين الرياضية يوم السبت 9 تشرين الثاني 2024، بحضور مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والصناعية، إضافة إلى عدد من المتخصصين في مجال التصميم والابتكار.
وقد لاقت الأعمال المعروضة استحسان الحضور، حيث أثبتت قدرة طلبة الجامعة على دمج التكنولوجيا والفن في تصميمات عملية وجمالية تواكب أحدث الاتجاهات في مجال التصميم الداخلي.


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