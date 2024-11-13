الجيش الأمريكي يهاجم جماعات موالية لإيران في سوريا

وطنا اليوم:شنت القوات الأمريكية، يوم الثلاثاء، ضربات على أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، رداً على هجوم صاروخي استهدف قواتها هناك، وفقاً لما أفاد به الجيش الأميريكي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات استهدفت “مستودعاً لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف عناصر أمريكية”.

وأضاف البيان: “جاءت هذه الضربات رداً على الهجوم الصاروخي الذي استهدف جنوداً أمريكيين في قاعدة الشدادي، ولم تسفر عن أي أضرار بالمنشآت الأمريكية أو إصابات بين القوات الأمريكية أو الشريكة خلال الهجوم”.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي في سوريا وحوالي 2500 جندي في العراق، ضمن إطار التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.

ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، استهدفت مجموعات موالية لإيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا بشكل متكرر، في رد على دعم واشنطن للاحتلال، وتقوم الولايات المتحدة بالرد.

كما أرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة.