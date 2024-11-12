الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد سفن للبحرية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب

وطنا اليوم:قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، الثلاثاء إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفنا تابعة للبحرية الأميركية على مدى 8 ساعات.

وأضاف سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أميركية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال “الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأميركية (إبراهام) المتواجدة في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة أثناء تحضير (…) الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا… العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح… استمرت العمليتان ثماني ساعات”.