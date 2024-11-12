الأردني الكويتي يشارك في رعاية حملة قادة الأعمال التي أطلقتها مؤسسة إنجاز للعام السادس عشر على التوالي

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي بالتعاون مع مؤسّسة إنجاز في رعاية حملة قادة الأعمال الموجهة لطلبة المدارس للعام السادس عشر على التوالي؛ حيث تنفّذ المؤسّسة هذه الحملة على مدار شهر كامل، بهدف إلهام وتحفيز طلبة المدارس وبث روح التصميم والمثابرة لديهم، وحثهم على تحقيق أهدافهم ومساعدتهم في التخطيط الأفضل لمستقبلهم.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي عن سعادته بتنظيم هذه الحملة لدعم فئة الشباب وبناء قدراتهم وإكسابهم المهارات وإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل، والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى ان تقديم هذا الدعم يأتي من باب مسؤولية البنك الأردني الكويتي الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي فيما يخص التعليم. هذا وقد أثنى على الجهود المبذولة من قبل مؤسسة إنجاز في تطوير التعليم وتمكين الشباب لخلق جيل واعي وقيادي.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي أن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسّسات القطاع الخاص الأردني، وخلال فترة تطبيق الحملة يلتقي أبرز قادة الأعمال والقادة المجتمعيين في الأردن مع طلبة المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية؛ ليتحاورا من خلال جلسات تفاعلية هادفة، حيث تقوم من خلالها سيدات ورجال الأعمال بنقل خبراتهم وتجاربهم التي أوصلتهم إلى مراحل قيادية متقدمة في حياتهم المهنية إلى الطلبة.

وأضافت البيبي أن حملة قادة الأعمال ومنذ انطلاقتها شارك فيها العديد من الشخصيات القيادية، كان لهم الأثر الإيجابي والمباشر على حياة الطلبة، ومساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية المستقبلية والاستفادة من تجاربهم القيّمة، مبينة أن الحملة يتم تنفيذها في كافة مناطق المملكة، مما يوفر فرصة فريدة لقادة الأعمال والقادة المجتمعيين للوصول إلى الطلبة في مختلف أماكنهم والتفاعل معهم بشكل مباشر.

وأكدت البيبي أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات لإنجاح حملة قادة الأعمال والبرامج والفعاليات كافة التي تنفذها المؤسسة؛ إذ تؤمن “إنجاز” بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة لمختلف القطاعات.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق حملة قادة الأعمال منذ عام 2008 برعاية كريمة من جلالة الملكة رانيا العبد الله.