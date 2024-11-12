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الحكومة توافق على إنشاء ثلاثة مراكز صحية في اربد وعجلون

منذ 5 ساعات
الحكومة توافق على إنشاء ثلاثة مراكز صحية في اربد وعجلون

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في إربد وعجلون.
وأضاف الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى الأميرة بسمة سيكون مع نهاية العام الجاري.
وأوضح أن التشغيل للمستشفى سيكون في الربع الأخير من العام القادم، مستدركا أن مستشفى الأميرة بسمة عملاق، وسيكون المستشفى رقم 2 في وزارة الصحة من حيث عدد الأسرة التي يبلغ 566 سريرا.
وأشار الهواري إلى أن المستشفى سيضيف خدمات جديدة إلى مستشفيات وزارة الصحة، كما أنه سيكون مستشفى تعليميا لجامعة اليرموك.
وشدد على أنه بمجرد الانتهاء من ترحيل مستشفى الأميرة بسمة القديم إلى الحديث، سيتم إعادة تأهيل المبنى القديم.


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