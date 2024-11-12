زين تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال الأردن للعام الـ17 على التوالي

وطنا اليوم:تجسيداً لالتزامها بتبنّي وتطبيق أهداف التنمية المُستدامة، ودورها الذي أخذته على عاتقها منذ تأسيسها، والمتمثل بدعم منظومة التعليم ومؤسسات المجتمع المحلي؛ جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع متحف الأطفال – الأردن منذ 17 عاماً، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من زين لمتحف الأطفال منذ تأسيسه وحتى اليوم ما يقارب 1.5 مليون دينار أردني.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر متحف الأطفال، حيث وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام متحف الأطفال سوسن الدلق، وبيّنت شركة زين الأردن أن تجديد الاتفاقية يأتي إنطلاقاً من دورها الفاعل بدعم قِطاع التعليم –الذي يعد أحد القِطاعات المحورية- والمُساهمة بالنهوض بجودته وكفائته، وتماشياً مع الهدفين الرابع “التعليم الجيد” والسابع عشر” عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة في مختلف برامجها ومبادراتها، فضلاً عن دعم جهود المتحف وتسليط الضوء عليها نظراً لما يقدّمه من تجارب تفاعلية مُميزة تُثري العملية التعليمية لفئة الأطفال، عبر دمج اللعب مع التعليم وتوظيف التكنولوجيا لاستدامة التعليم الرقمي والذكي، وتعزيز قُدرات الأطفال التي تُسهم بتحفيز النمو الذهني وتولّد الشغف وتعمل على تحريك الخيال نحو الإبداع منذ سن مبكّر.

ويشتمل دعم زين على رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لمتحف الأطفال المُتنقّل، الذي استفاد من أنشطته ومعروضاته التفاعلية ما يقارب 35 ألف طفل وزائر خلال العام الحالي 2024، إضافة إلى رعايتها لبرامج شهر رمضان المبارك واحتفال عيد العمال في متحف الأطفال، اللذان استفاد من أنشطتهما ما يزيد عن 7 آلاف زائر، فيما تشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة، حيث قدّمت العيادة خدماتها الصحية المجانية لـ 11 ألف طفل في القُرى والمناطق الأقل حظاً خلال جولاتها مع المتحف المتنقل، فيما يتوقع وصول عدد زوار المتحف إلى 4 ملايين زائر مع بداية العام القادم 2025

يذكر أن شركة زين قامت في العام 2022 بتنفيذ وتطوير معروضة التكنولوجيا التعليمية في متحف الأطفال، والتي افتتحتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وهي إحدى المعروضات التفاعلية التي تستهدف الأطفال من عمر سبع سنوات فأكثر، حيث تشمل أقساماً تفاعلية توضّح للأطفال أساسيات العالم الرقمي كالمجسّات ودورها في التعرّف على الهوية، والرموز البرمجية والسحابة الرقمية ووظائفها، وأهمية سرية البيانات وطرق الحفاظ عليها