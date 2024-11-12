رئيس الوزراء: مصلحة الأردن والأردنيين فوق أي مصلحة أخرى

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد اليوم الثلاثاء أن أولوية الحكومة بالنسبة للمحافظة هي إنجاز المشاريع المتأخرة وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف حسّان أن جذب الاستثمارات ضروري جدا لإيجاد فرص العمل المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء إن رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التنمية في المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتمكين المواطن في المدن والقرى والبوادي ورفع سوية الخدمات العامة فيها.

وزار حسان مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مؤكدا إصرار الحكومة على إنجازه نهاية العام الحالي، وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل، واستقبال المواطنين في الربع الأخير من 2025.

وأضاف بأنه بذلك “نكون حققنا مطلباً أساسياً بالنسبة لمحافظة إربد، ومشروعاً كبيراً في القطاع الصحي على مستوى المملكة”.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم، ثاني جلساته في المحافظات، حيث كان المجلس قد عقد جلسته الأولى في المحافظات الشهر الماضي في محافظة الكرك.

وخلال جلسة مجلس الوزراء قال إن الأردن يمضي للأمام بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادتنا الهاشمية وشجاعة جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية.

مشددا على أن مصلحة الأردن والأردنيين فوق أي مصلحة أخرى، وأننا “معنيون جميعاً بالحفاظ على أمن وطننا واستقراره”.

وأشار إلى أن الأردن القوي المستقر والمتماسك هو الأقدر على تحقيق مصالح أبنائه وبناته، ومساندة أشقائنا الفلسطينيين والعرب.