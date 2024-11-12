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حجازي مديرا عاما لغرفة تجارة عمّان

منذ 26 دقيقة
حجازي مديرا عاما لغرفة تجارة عمّان

وطنا اليوم:باشر غالب حجازي عمله مديراً عاما لغرفة تجارة عمان، ويتمتع حجازي بخبرات علمية وعملية في القطاع الخاص وفي المجال المالي، والتدريب والاستشارات وادارة المشاريع ومهارات الاتصال والقيادة، ويأتي قرار تعيين حجازي في إطار توجه غرفة تجارة عمان نحو تعزيز أدائها المؤسسي وتطوير خدماتها المقدمة للقطاع التجاري في المملكة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
ويتطلع مجلس ادارة الغرفة من خلال قرار تعيين حجازي الى تحقيق رؤية الغرفة المستقبلية ورسالتها في تحسين بيئة الأعمال التجارية في المملكة، وتمكين الغرفة من لعب دور أكبر في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التعاون بين القطاع الخاص الأردني والشركاء التجاريين الدوليين، والمساهمة في تطوير برامج التدريب والتأهيل للقطاع التجاري والخدمي، ومواصلة جهود الغرفة لتوسيع نطاق خدماتها وتقديم الحلول المبتكرة التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وشغل حجازي عدة مناصب في مركز تطوير الاعمال وتدرج من بعمله من مديرا للمشاريع ومديرا لدائرة الريادة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم نائبا لمدير المركز، حيث تولى ادارته منذ عام 2021.
ويشار الى أن حجازي حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الاردنية، وماجستير في الادارة المالية من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية


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