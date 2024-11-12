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الغذاء والدواء: مداهمة شقة لتصنيع مستحضرات تجميل مزورة

منذ 7 ثواني
الغذاء والدواء: مداهمة شقة لتصنيع مستحضرات تجميل مزورة

وطنا اليوم:داهم فريق رقابة وتفتيش مشترك من كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة- قسم الرقابة البيئية شقة سكنية في محافظة العاصمة خُصّصت لغايات التصنيع المنزلي لمستحضرات تجميل مزورة وفي ظروف صحية سيئة.
وفي بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بين مديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات أن كمية مستحضرات التجميل المضبوطة في الشقة قدرت بنحو أربع أطنان من أصناف متنوعة مزورة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية مشهورة منها كريمات ترطيب، وكريمات واقية من أشعة الشمس، ومزيلات عرق ، لافتا إلى أن فريق التفتيش تتبع مستودعات تخزين هذه المستحضرات وضبطها في 10 مستودعات قبل توزيعها للأسواق ووصولها للمستهلكين وذلك ضمن عملية رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت على مدار الأيام الماضية من قبل فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار مهيدات إلى أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات.


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