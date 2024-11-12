بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إربد: تداخل صلاحيات البلديات يعطل خدمات مجمع السفريات

منذ ساعة واحدة
إربد: تداخل صلاحيات البلديات يعطل خدمات مجمع السفريات

وطنا اليوم:تأثرت مصالح المواطنين والمستثمرين في منطقة مجمع السفريات المركزي (عمان الجديد) في أعقاب قرار فصل الجزء الجنوبي لمدينة إربد عن بلدية إربد الكبرى واستحداث بلدية خاصة به في بني عبيد. وقد نتج عن ذلك تداخل بين صلاحيات البلديتين، ما أثار العديد من الإشكاليات التي أثرت سلباً على الخدمات المقدمة في المجمع.
وبينما أوكلت وزارة الإدارة المحلية إدارة المجمع لبلدية إربد باعتبارها ملكية استثمارية، إلا أن الشأن الخدمي أُنيط ببلدية بني عبيد التي تتولى جباية الرسوم المتنوعة باعتبار المجمع جزءاً من تنظيمها. هذا التداخل أسفر عن تراجع مستوى الخدمات، ما انعكس سلباً على القطاع الاستثماري والمساكن المحيطة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 22 آذار (مارس) الماضي استحداث بلدية في بني عبيد، ليشمل الفصل توزيع أراضي جامعة اليرموك بين البلديتين، إلى جانب مناطق حيوية أخرى كدوار الثقافة وإشارة اليوسفي ونفق إربد.
شكا العديد من أصحاب المحال التجارية في المجمع من تراجع الخدمات بعد فصل البلدتين، مشيرين إلى تدني مستوى النظافة داخل المجمع والمناطق المحيطة به. وقال ناصر الحايك، صاحب محل تجاري، إن كلا من البلديتين تحاول إلقاء المسؤولية على الأخرى فيما يخص الخدمات، مما أدى إلى نقص واضح في مقاعد انتظار الركاب وتهالك الدورات الصحية داخل المجمع.
من جانبه، تساءل المواطن أحمد خريس عن مصير المشاريع الكبرى مثل نفق وجسر الثقافة الذي يربط مدينة إربد بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس، مشدداً على أن تداخل الصلاحيات سيؤثر سلباً على فرص تنفيذ حلول مرورية متكاملة.
وفي رد على هذه الانتقادات، قال مدير البيئة في بلدية إربد الكبرى، مأمون السيلاوي، إن بلدية إربد تواصل تنظيف المجمع بشكل يومي، على الرغم من أن المنطقة تتبع إدارياً لبلدية بني عبيد. وأكد أن الوضع البيئي في محيط مجمع عمان الجديد جيد بفضل الجهود المستمرة من قبل عمال البلدية.
من جهته، أوضح مساعد رئيس لجنة بلدية بني عبيد، المهندس نبيل أبو الزيت، أن المجمع يتبع إدارياً لبلدية إربد، بينما تحصّل بلدية بني عبيد تراخيص المحال التجارية وتعمل على تحسين البيئة المحلية رغم نقص الآليات والعمال.
على الرغم من التحديات، أشار أبو الزيت إلى أن بلدية بني عبيد بدأت مؤخراً في شراء آليات جديدة وتوظيف المزيد من عمال الوطن لتحسين مستوى النظافة في المنطقة، مؤكداً أن الوضع البيئي سيشهد تحسناً ملحوظاً في الأسابيع المقبلة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

رئيس الوزراء: مصلحة الأردن والأردنيين فوق أي مصلحة أخرى

12:03

حجازي مديرا عاما لغرفة تجارة عمّان

12:01

تشكيلة جديدة للحكومة القطرية

11:59

شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم العربي والعالم

11:52

” تمريض “عمان الأهلية تستقبل ممثلّة عن منظمة الصحة العالمية

11:50

رئيس جامعة عمان الأهلية يُكرّم الفائزين بجائزة الحوراني للفنون والتصميم بعنوان (حق الحياة : رسائل إلى غزة)

11:47

الغذاء والدواء: مداهمة شقة لتصنيع مستحضرات تجميل مزورة

11:09

رئيس الوزراء من إربد: أولوية الحكومة بالنسبة للمحافظة هي إنجاز المشاريع المتأخرة

11:01

الأسر الجرشية تواجه تحديات في الحصول على مساعدات شتوية

10:53

انتهازية عديمة الضمير .. ترامب يختار مدافِعة شرسة عن إسرائيل سفيرة لدى الأمم المتحدة

10:29

تعليق دوام مدرسة في اربد بسبب حريق سوق البالة

10:22

وفاة و4 إصابات بحوادث على الصحراوي

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024