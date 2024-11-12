وفاة و4 إصابات بحوادث على الصحراوي

وطنا اليوم:كشف مندوب ادارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، عن تعامل الدوريات مع حادث دهس على الطريق الصحراوي، تحديداً بمنطقة الحميّمة، تسبب بوفاة سيدة.

وأوضح في مداخلته عبر اذاعة الأمن العام، ان الحادث نتج عن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وأضاف انه تم التعامل ايضا مع حادث تصادم في منطقة وادي عربة وتحديداً بعد محطة السلماني بـ 5كم باتجاه الجنوب، نتج عن الحادث 4 إصابات وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم